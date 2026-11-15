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Принц Гаррі вчергове відвідав Львів на Всеукраїнські ігри нескорених

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Принц Гаррі вчергове відвідав Львів на Всеукраїнські ігри нескорених
Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Принц Гаррі, герцог Сассекський, завітав на Всеукраїнські ігри нескорених у Львові та підтримав українських воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", – написав Козицький в Телеграм у неділю.

За його словами, на Всеукраїнські ігри нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Це четвертий приїзд принца Гаррі в Україну з початку повномасштабного вторгнення: у квітні цього року він відвідав Київ та Бучу Київської області, виступив на Київському безпековому форумі (КБФ), а у минулому 2025 році у квітні здійснив візит до реабілітаційного центру у Львові, а у вересні побував у Києві та Львові як гість фонду Superhumans.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#ігри_нескорених #принц_гаррі
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