Енергопостачання частково відновлене в 3 районах Запоріжжя – обладміністрація

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін повідомив про часткове відновлення енергопостачання в трьох із семи адміністративних районів міста Запоріжжя.

"Світло поступово повертається в оселі запоріжців. Електропостачання частково відновлено у Заводському, Шевченківському та Дніпровському районах міста. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло всім людям", – написав Семікін в Телеграм у неділю.

Як повідомлялося, російські окупанти вкотре атакували енергетичний об'єкт, і через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. "У цих регіонах вимушені аварійні відключення. Усі відповідальні служби постійно на зв'язку та координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – повідомили в НЕК "Укренерго".