Лубінець обговорював з Першою леді США повернення дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час розмови з Першою леді США Меланією Трамп, яка відбулася 5 листопада у Вашингтоні, обговорював з нею питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених та пошук зниклих безвісти українських громадян.

"Після офіційної частини в Білому домі я та моя команда особисто поспілкувалися з Першою леді США Меланією Трамп. Під час розмови я порушив три ключові для України напрями, на яких ми сьогодні зосереджуємо публічну увагу: повернення незаконно переміщених і депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і незаконно затриманих цивільних громадян України, а також пошук зниклих безвісти за особливих обставин", – написав Лубінець у Facebook в неділю.

Він назвав важливим, щоб ці питання залишалися в центрі міжнародної уваги, обговорювалися публічно та ставали предметом конкретних спільних дій. "Зі свого боку ми відкриті до подальшої взаємодії та готові продовжувати роботу за кожним із цих напрямів", – наголосив омбудсмен.

Лубінець вважає, що гуманітарна місія в місті Олешки Херсонської області довела можливість реалізації складних завдань, і висловив переконання, що цей досвід важливо розвивати й надалі.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки, який діяв з 27 жовтня за координації Меланії Трамп, завершився у неділю, 1 листопада, після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів. Згодом Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я в Олешках завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

Трамп прийняла делегації України та РФ в Білому домі у 5 листопада. З української сторони були присутні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з російської – посланник Путіна Кирило Дмітрієв і омбудсмен Яна Лантратова.

Пізніше Лубінець повідомив про роботу над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади на підконтрольну Україні територію. У той же час він зазначав, що застосувати реалізовану в Олешках модель гуманітарної місії для інших міст, зокрема, Костянтинівки Донецької області вкрай складно.