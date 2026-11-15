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Палій авто затриманий в Івано-Франківську після того як знищив машину волонтера і мікроавтобус військових – Нацполіція

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Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція України встановила і затримала 20-річного мешканця міста Івано-Франківськ, який вчинив серію підпалів авто в місті.

"У ніч на 13 листопада він облив легкозаймистою речовиною та підпалив два автомобілі – Audi та Jeep, припарковані на вулиці Карпатській. Один із них належав місцевому журналісту та волонтеру. Наступної ночі він спалив мікроавтобус Volkswagen Transporter, припаркований на Південному бульварі, який використовувався Силами оборони. Про обидва підпали одразу прозвітував у чаті замовникам злочину", – повідомляється на сайті Нацполіції в неділю.

Встановлено, що зловмисник – колишній студент, покинув навчання та наразі є безробітним. Шукаючи легкого заробітку в телеграм-каналах, він натрапив на пропозицію від представника ворожих спецслужб. Умовою співпраці була відеофіксація злочину для звіту куратору. "Під час зйомки підпалу зловмисник повинен був демонструвати аркуші паперу з кодовими фразами, наданими куратором. Це було потрібно замовникам для створення враження діяльності в Україні проросійського підпілля", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ та Нацполіції зірвали подальші плани російських спецслужб і затримали зловмисника у ніч на 15 листопада.

"Фігурант перебуває під вартою. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна шляхом підпалу). За епізод зі знищенням авто Сил оборони готується повідомлення про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Крім того, за результатами оцінки доказів вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта, зокрема, його співпраці з ворожими кураторами. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі", – розповіли в Нацполіції.

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Редактор · Політичні новини
#підпал #іванофранківськ #авто
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