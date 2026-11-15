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Окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську, без постраждалих – ДСНС

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Російські окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в місті Краматорськ Донецької області безпілотниками в неділю, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по території підрозділу ДСНС. Внаслідок атак пошкоджено паркан та загорівся службовий автомобіль. Рятувальники ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", – йдеться в повідомленні.

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Редактор · Політичні новини
#руйнування #краматорськ #обстріл
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