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Аварійні відключення світла запроваджені у Запорізькій та Дніпропетровській областях через удар РФ по енергооб'єкту

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Аварійні відключення світла запроваджені у Запорізькій та Дніпропетровській областях через удар РФ по енергооб'єкту

Російські окупанти вкотре атакували енергетичний об'єкт, і через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, повідомляє НЕК "Укренерго" в неділю.

"У цих регіонах вимушені аварійні відключення. Усі відповідальні служби постійно на зв'язку та координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні компнії в Телеграм.

По якому саме енергооб'єкту і де було завдано удару, масштаб руйнувань та у яких населених пунктах запроваджено відключення в повідомленні не уточнюється.

Як повідомлялося, шестеро людей, серед яких дворічна дитина, дістали травми внаслідок серії з 12 російських ударів по Запоріжжю в ніч на неділю, зокрема у Вознесенівському районі міста виникла пожежа, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобілі. Крім того, російські війська здійснили понад 10 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого в Дніпрі зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура, а в громадах регіону пошкоджено житлові будинки та супермаркет.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #запорізька #знеструмлення #енергетика
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