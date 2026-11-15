Аварійні відключення світла запроваджені у Запорізькій та Дніпропетровській областях через удар РФ по енергооб'єкту

Російські окупанти вкотре атакували енергетичний об'єкт, і через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, повідомляє НЕК "Укренерго" в неділю.

"У цих регіонах вимушені аварійні відключення. Усі відповідальні служби постійно на зв'язку та координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться в повідомленні компнії в Телеграм.

По якому саме енергооб'єкту і де було завдано удару, масштаб руйнувань та у яких населених пунктах запроваджено відключення в повідомленні не уточнюється.

Як повідомлялося, шестеро людей, серед яких дворічна дитина, дістали травми внаслідок серії з 12 російських ударів по Запоріжжю в ніч на неділю, зокрема у Вознесенівському районі міста виникла пожежа, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобілі. Крім того, російські війська здійснили понад 10 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого в Дніпрі зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура, а в громадах регіону пошкоджено житлові будинки та супермаркет.