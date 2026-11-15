Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ брав участь у ліквідації наслідків атаки РФ на Київщині

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ брав участь у ліквідації наслідків атаки РФ на Київщині
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у допомозі в ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по складським приміщенням у Київського області.

"Вчора у Вишгородському районі Київської області загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з ДСНС працював на місці ліквідації наслідків чергового обстрілу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, долучилися до гасіння пожежі та допомагали рятувальникам розбирати завали. Крім того, вони  чергували на місці події, щоб у разі необхідності оперативно надати першу допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського обстрілу у Вишгородському районі виникла пожежа у трьох складських приміщеннях.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #київщина #учх
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

У суботу, близько 12:20, ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, загинула людина. "Загинув 67-річний чоловік", – повідомляє…

Читати
РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

Росія пропонує гуманітарний коридор з Костянтинівки Донецької області, щоб домогтися виходу звідти українських військових і окупувати місто, оскільки…

Читати
Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Росія може бути готовою до більш реалістичних кроків у переговорах, якщо Конгрес США ухвалить сильний пакет підтримки України, який передбачатиме сан…

Читати