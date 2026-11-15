УЧХ брав участь у ліквідації наслідків атаки РФ на Київщині

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у допомозі в ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по складським приміщенням у Київського області.

"Вчора у Вишгородському районі Київської області загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з ДСНС працював на місці ліквідації наслідків чергового обстрілу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, долучилися до гасіння пожежі та допомагали рятувальникам розбирати завали. Крім того, вони чергували на місці події, щоб у разі необхідності оперативно надати першу допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського обстрілу у Вишгородському районі виникла пожежа у трьох складських приміщеннях.