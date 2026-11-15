УЧХ допомагав постраждалим від авіаударів РФ по Запоріжжю

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у допомозі постраждалим внаслідок російських авіаційних ударів по Запоріжжю в суботу ввечері.

"Пізно ввечері 14 листопада команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими екстреними службами працювала на місцях ліквідації наслідків чергових ударів по місту", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери здійснювали обхід пошкоджених будинків та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали пораненим першу домедичну та психологічну допомогу.

За даними ДСНС України, внаслідок російського авіаційного удару по Запоріжжю травмовано шість людей, серед них – дворічний хлопчик. З однієї з квартир рятувальники деблокували чоловіка. Пошкоджено два приватні житлові будинки, гаражі та скління багатоповерхівок, знищено автомобілі.