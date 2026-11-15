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Окупанти в суботу не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися інфільтруватися – УОС

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Окупанти в суботу не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися інфільтруватися – УОС

Сили оборони України активно відбивали спроби російських окупантів інфільтруватися в глибину оборонних порядків на великобурлуцькому та куп'янському напрямках на сході Харківської області в суботу, 14 листопада, але спроб вести штурмові дії противник в цей день не робив, повідомляється в телеграм-каналі Угруповання об'єднаних сил в неділю.

"На великобурлуцькому та куп'янському напрямках противник штурмових дій не проводив. Сили оборони активно протистоять намаганням ворога інфільтрувати особовий склад в глибину наших оборонних порядків", – йдеться в зведенні.

Натомість на півночі Харківської області, на південно-слобожанському напрямку фронту протягом минулої доби українські військові відбили штурмові дії російських загарбників поблизу Тихого, а також у бік сіл Охрімівка, Графське та Миколаївка.

"Підрозділи Угруповання об'єднаних сил продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Днем раніше, 13 листопада, на великобурлуцькому напрямку Сили оборони відбили штурмові дії загарбників в районі Анищиного, а на куп'янському атаки окупантів були спрямовані на укріплення в бік Глушківки.

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Редактор · Політичні новини
#війна #ситуація #харківська
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