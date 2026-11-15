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Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області і знеструмив 41 тис. родин – ДТЕК

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Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області і знеструмив 41 тис. родин – ДТЕК

Російські війська вночі атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого залишилися без електропостачання 41 тис. родин, повідомляє енергохолдинг в неділю вранці.

"Одещина: ворог знову атакує енергетику. Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та відновлюємо пошкоджене обладнання. Ремонт потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

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Редактор · Політичні новини
#одещина #дтек #атака
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