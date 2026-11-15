Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки в Кропивницькому – ОВА

Троє людей дістали травми внаслідок російської атаки на Кропивницький, одного постраждалого чоловіка доправили до медичного закладу, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у неділю вранці.

"Через ворожу атаку в Кропивницькому постраждали троє людей. Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації", – написав Райкович у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російський ударний безпілотний літальний апарат поцілив у житловий будинок у Кропивницькому.

Раніше, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі на двох локаціях об'єкта промислової інфраструктури в Кіровоградській області, що виникли внаслідок нічної російської атаки, минулося без загиблих і травмованих.