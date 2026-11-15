Влада Херсона попереджає жителів про можливе мінування окупантами вулиці Івана Вазова – МВА

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько попередив жителів обласного центру про можливе дистанційне мінування російськими військовими території міста в районі вулиці Івана Вазова та закликав містян утриматися від пересування цією ділянкою.

"До уваги жителів Херсона! Маємо інформацію про можливе мінування російськими військовими території міста. Ймовірно, вибухонебезпечні предмети виявлено на вулиці Івана Вазова. Прошу утриматися від пересування вказаною ділянкою. Враховуйте, що небезпечна зона може охоплювати значно більшу територію", – написав Шанько у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

Очільник МВА закликав містян виявляти максимальну пильність та обережність задля збереження власного життя і здоров'я.

"Закликаю бути максимально уважними та обережними. Не ризикуйте власним життям і здоров'ям!" – наголосив він.