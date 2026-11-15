Двоє чоловіків загинули й один постраждав через удар РФ по критичній інфраструктурі міста Мена на Чернігівщині – ОВА

Двоє чоловіків віком 42 і 45 років загинули та ще один 33-річний чоловік постраждав унаслідок суботніх російських ударів по об'єкту критичної інфраструктури в місті Мена Корюківського району Чернігівської області, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у неділю вранці.

"Учорашні російські удари по Мені Корюківського району забрали життя двох чоловіків. Їм було 42 і 45 років. Щирі співчуття родинам. Ще один 33-річний чоловік постраждав через цю атаку. Це були удари по об'єкту критичної інфраструктури. Протягом доби ворог знову атакував нашу енергетику", – написав Чаус у своєму Телеграм.