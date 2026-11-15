Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог атакував дронами енергоінфраструктуру та пошкодив чотири будинки в Житомирській області – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог атакував дронами енергоінфраструктуру та пошкодив чотири будинки в Житомирській області – ОВА

Російські війська вночі атакували ударними безпілотними літальними апаратами об'єкти енергетичної інфраструктури та пошкодили чотири приватні будинки в Житомирській і Черняхівській громадах Житомирської області, минулося без загиблих і постраждалих, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в неділю вранці.

"Ворог знову атакував Житомирщину. Протягом ночі під ударами ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Цього разу росіяни знову поцілили у приватні домоволодіння та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок ударів дронами пошкоджень зазнали 4 приватні будинки. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило", – написав Бунечко у своєму телеграм-каналі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#житомирщина #атака #енергетика
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

У суботу, близько 12:20, ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, загинула людина. "Загинув 67-річний чоловік", – повідомляє…

Читати
РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

Росія пропонує гуманітарний коридор з Костянтинівки Донецької області, щоб домогтися виходу звідти українських військових і окупувати місто, оскільки…

Читати
Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Росія може бути готовою до більш реалістичних кроків у переговорах, якщо Конгрес США ухвалить сильний пакет підтримки України, який передбачатиме сан…

Читати