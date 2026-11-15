Ворог атакував дронами енергоінфраструктуру та пошкодив чотири будинки в Житомирській області – ОВА

Російські війська вночі атакували ударними безпілотними літальними апаратами об'єкти енергетичної інфраструктури та пошкодили чотири приватні будинки в Житомирській і Черняхівській громадах Житомирської області, минулося без загиблих і постраждалих, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в неділю вранці.

"Ворог знову атакував Житомирщину. Протягом ночі під ударами ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Цього разу росіяни знову поцілили у приватні домоволодіння та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок ударів дронами пошкоджень зазнали 4 приватні будинки. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило", – написав Бунечко у своєму телеграм-каналі.