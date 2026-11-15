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Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Кропивницькому – голова ОВА

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Російський ударний безпілотний літальний апарат поцілив у житловий будинок у Кропивницькому, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у неділю вранці.

"У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок. Деталі з'ясовуються. Будьте в безпечних місцях!" – написав Райкович у своєму телеграм-каналі.

Раніше, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі на двох локаціях об'єкта промислової інфраструктури в Кіровоградській області, що виникли внаслідок нічної російської атаки, минулося без загиблих і травмованих.

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Редактор · Політичні новини
#кропивницький #будинок #атака
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