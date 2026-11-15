Двоє дітей і дев'ятеро дорослих постраждали внаслідок добових обстрілів Сумської області – Нацполіція

Постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей, унаслідок 30 російських обстрілів 25 населених пунктів Сумської області із застосуванням керованих авіаційних бомб, ударних безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів та артилерії впродовж минулої доби, повідомляє Національна поліція України в неділю вранці.

"Упродовж минулої доби російські війська продовжували обстрілювати територію Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 25 населених пунктів. Загалом зафіксовано 30 обстрілів із застосуванням керованих авіабомб, ударних БпЛА, FPV-дронів та артилерії. Зокрема, у Глухівській громаді ворожі безпілотники поранили 54-річну жінку, 9-річного хлопчика та 39-річного чоловіка. Ще внаслідок одного влучання травмовано чоловіка та дитину, вік яких наразі встановлюється", – повідомляє НПУ в телеграм-каналі.

Крім того, потерпілих серед мирного населення зафіксовано ще в чотирьох територіальних громадах регіону.

"У Лебединській громаді через влучання БпЛА в житловий будинок поранено 61-річного чоловіка. У Чернеччинській громаді травми отримали двоє чоловіків віком 60 та 53 роки. У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждав 64-річний чоловік. У Краснопільській громаді двоє людей зазнали гострої реакції на стрес", – повідомили поліцейські.