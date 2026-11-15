Рятувальники ліквідували пожежі на промисловому об'єкті Кіровоградської області після атаки РФ – ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежі на двох локаціях об'єкта промислової інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок нічної російської атаки, минулося без загиблих і травмованих, повідомляє відомство в неділю вранці.

"Російські війська атакували об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. Загиблих і травмованих немає", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.