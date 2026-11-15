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Шестеро людей постраждали та пошкоджена енергоінфраструктура внаслідок нічної атаки РФ на Чорноморськ – ДСНС

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Шестеро людей дістали травми, а також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури, чотириповерхова адміністративна будівля та сусідні житлові будинки внаслідок нічної російської атаки на місто Чорноморськ Одеської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю вранці.

"Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Загорілися 2 припарковані автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено газову трубу, фасади та вікна сусідніх житлових будинків", – йдеться в повідомленні ДСНС в телеграм-каналі.

Крім того, в одній із пошкоджених квартир опинився заблокованим поранений чоловік, якого рятувальники деблокували та після надання домедичної допомоги передали лікарям.

"В одній із квартир опинився заблокованим травмований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали йому домедичну допомогу та передали медикам. На місці події психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок атаки", – повідомили у службі.

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Редактор · Політичні новини
#одещина #постраждалі #чорноморськ #атака
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