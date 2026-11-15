Чотирнадцять людей, у тому числі діти, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, 14 людей, у тому числі діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Дергачі поранено 61-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років, хлопці 12 і 13 років; у м. Златопіль отримали гостру реакцію на стрес жінки 51 і 55 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка; у сел. Коротич Пісочинської громади отримала гостру реакцію на стрес 67-річна жінка; у с. Миролюбівка Лозівської громади зазнали опіків чоловіки 33 і 52 років та 49-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.