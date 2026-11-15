Ворог понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області та пошкодив транспортну інфраструктуру Дніпра – ОВА

Російські війська здійснили понад 10 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого в Дніпрі зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура, а в громадах регіону пошкоджено житлові будинки та супермаркет, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в неділю вранці.

"Понад 10 разів ворог атакував чотири райони. У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. У Підгороднянській громаді понівечена приватна оселя. На Нікопольщині противник цілив по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджений супермаркет", – написав Ганжа у своєму Телеграм.

Крім того, внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування в Павлоградському та Синельниківському районах області.

"У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок. У Синельниківському районі потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Понівечені приватний будинок, автівка та гараж", – додав голова ОВА.