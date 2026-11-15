Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти за добу втратили 2230 осіб та 1272 БпЛА – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти за добу втратили 2230 осіб та 1272 БпЛА – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Сили оборони України за добу ліквідували 2230 окупантів, 46 артилерійських систем, 1272 БпЛА, а також 549 авто та 1 одиницю спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.26 склали особового складу – близько 1 622 860 (+2230) осіб, танків – 12 478 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 784 (+34) од., артилерійських систем – 52 401 (+46) од., РСЗВ – 2 274 (+1) од., засоби ППО – 1 756 (+0) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 150 (+10) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 608 803 (+1272) од., крилаті ракети – 5 196 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 175 158 (+549) од., спеціальна техніка – 4 906 (+1) од.", – йдеться в повідомленні.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#війна #окупанти #генштаб #статистика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

У суботу, близько 12:20, ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, загинула людина. "Загинув 67-річний чоловік", – повідомляє…

Читати
РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

Росія пропонує гуманітарний коридор з Костянтинівки Донецької області, щоб домогтися виходу звідти українських військових і окупувати місто, оскільки…

Читати
Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Сильний пакет санкцій і зброї від США може підштовхнути РФ до реальних кроків у переговорах – Зеленський

Росія може бути готовою до більш реалістичних кроків у переговорах, якщо Конгрес США ухвалить сильний пакет підтримки України, який передбачатиме сан…

Читати