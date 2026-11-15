Обмеження в роботі Starshield ускладнюють перехоплення реактивних БпЛА РФ поблизу фронту – ЗМІ

Масштабні обмеження в роботі системи супутникового зв'язку Starshield компанії SpaceX зберігаються впродовж п'яти днів та ускладнюють українським військовим перехоплення російських реактивних ударних безпілотних літальних апаратів поблизу лінії фронту, повідомив високопоставлений український дипломат у Вашингтоні Денис Сєнік в коментарі "Радіо Свобода".

"Станом на сьогодні я можу підтвердити, що обмеження діють. Це не поодинокі випадки, вони мають масовий характер. Через це ми можемо перехоплювати російські реактивні БпЛА лише після того, як вони залітають на підконтрольну Україні територію. Відтак ми не можемо збивати їх одразу поблизу лінії фронту. Це дає росіянам додаткові важелі впливу, яких у них раніше не було", – сказав Сєнік.

За його словами, підрозділи Сил оборони України, зокрема розрахунки комплексів "Барс", використовують Starshield для знищення реактивних дронів типу Shahed, однак через чинні ліміти вимушені очікувати наближення ворожих цілей до наступних рубежів оборони. Дипломат додав, що українська сторона щоденно проводить тестування системи на кількох напрямках і отримує однаковий результат.

Співрозмовники видання серед українських посадовців на умовах анонімності зазначили, що в SpaceX пояснили збої технічними проблемами й запевнили у відсутності штучних лімітів, залишивши без відповіді уточнювальне запитання щодо роботи терміналів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше в суботу президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів суто технічний характер збоїв і поінформував про обмеження швидкості для терміналів Starshield на тимчасово окупованих територіях України до приблизно 161 км/год упродовж п'яти діб. Глава держави доручив військовому керівництву та Міністерству закордонних справ (МЗС) врегулювати це питання зі SpaceX для відновлення повноцінного зв'язку.

"Якщо ви запроваджуєте там обмеження, ви вже частково визнаєте тимчасово окуповані території не нашими", – наголосив Зеленський.

Ситуація викликала занепокоєння і в Конгресі США. Зокрема, сенатори-демократи з комітету Сенату у закордонних справах Джин Шахін та Кріс Кунс офіційно звернулися до засновника SpaceX Ілона Маска із вимогою зберегти всю документацію та листування з 1 вересня щодо обмежень роботи Starlink і Starshield в Україні за участю керівництва компанії, українських посадовців, Білого дому та Пентагону, а також підтвердити наявність належних запобіжників до 30 листопада. Своєю чергою провідні демократи в Палаті представників Грегорі Мікс та Адам Сміт назвали будь-які обмеження роботи Starshield на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії зіткнення неприйнятними.

Як повідомлялося, аналогічний інцидент зі зниженням швидкості терміналів Starlink і Starshield до близько 160 км/год фіксували в жовтні, після чого 24 жовтня повноцінне функціонування системи відновили.