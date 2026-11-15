15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними, День працівників сільського господарства, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні.

Православна церква - початок Різдвяного посту; святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва.

День 1728 Російська агресія - Day 1728 Russian aggression

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

Відзначається щорічно в третю неділю листопада відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 5.

День пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, був вперше проведений 1993 року у Великий Британії. З того часу проводиться урядами та неурядовими організаціями багатьох країн.

Він був задуманий як захід, що дає можливість вшанувати пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод та висловити співчуття їхнім рідним і близьким, яким доводиться переживати емоційні і життєві наслідки цих подій.

Встановлений ООН 2005 року, цей захід дає можливість привернути увагу громадськості до дорожньо-транспортних пригод, їх наслідків і пов'язаних з ними витрат, а також до заходів, які можна вжити для їх попередження. Цей день також дає можливість нагадати урядам і суспільству про їхню відповідальність за підвищення безпеки дорожнього руху.

Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 78 / 267.

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/267. Заснований з метою: підвищення обізнаності про зростаючу загрозу, яку становить транснаціональна організована злочинність; сприяння міжнародному співробітництву у боротьбі з цим явищем; актуалізації важливості Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермська конвенція), яка була прийнята Генасамблеєю ООН 15 листопада 2000 року.

Проведення цього дня покликане привернути увагу світової спільноти до необхідності скоординованих дій для протидії таким злочинам, як торгівля людьми, контрабанда наркотиків і зброї, кіберзлочинність та відмивання грошей, які загрожують миру, безпеці та сталому розвитку в усьому світі

День працівників сільського господарства

Відзначається щорічно в третю неділю листопада відповідно до Указу Президента України від 07.10.1993 р. № 428/93.

Сільськогосподарська галузь для української держави завжди була однією їх пріоритетних сфер розвитку як зовнішньої, так і внутрішньої економіки країни. Україна має багаті на чорнозем, родючі землі, крім того, після розпаду старого Радянського Союзу, аграрний сектор отримав нове дихання, доступ до найбільш ефективних закордонних технологій і методів обробки землі. Це дозволило організувати агропромислову галузь, як одну з найбільш важливих стратегічних напрямів не лише в економіці, але і активною політичною та геополітичною складовою життєдіяльності українського суспільства.

Українське сільське господарство під час війни залишається ключовою галуззю національної економіки, однак воно функціонує в умовах безпрецедентних викликів, спричинених нею. Це втрата та забруднення земель: близько 25–30% сільськогосподарських угідь України наразі є замінованими, тимчасово окупованими або непридатними для обробітку через бойові дії; блокування та обстріли портів, зміна маршрутів експорту через західні кордони ускладнюють збут зернових та олійних культур; сектор зазнав мільярдних прямих збитків та загальних втрат через знищення елеваторів, техніки, складів та логістичних шляхів.

Український агропромисловий комплекс поступово інтегрується в європейський ринок, що вимагає значних інвестицій (зокрема перехідні вимоги щодо екології та благополуччя тварин оцінюються у мільярди євро додаткових витрат).

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні

Цей день привертає увагу до проблем переслідування, арештів і ув’язнення письменників, журналістів, поетів і блогерів у різних країнах за їхні погляди, критику урядів або культурну діяльність. Цього дня ПЕН-клуб (міжнародна асоціація письменників, що займається захистом свободи слова та прав письменників) та інші правозахисні організації проводять кампанії, публікують звіти, звертаються до урядів із закликами звільнити несправедливо ув'язнених авторів. Цей день також присвячений пам’яті тих письменників, які постраждали або загинули за висловлювання своїх думок. Метою є забезпечення захисту свободи слова, права на творчість і доступу до правдивої інформації.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Дмитра Івановича Вінцковського (1846–1917), українського письменника, краєзнавця, педагога;

110 років від дня народження Мікулаша (Миколи) Неврлого (1916–2019), чеського та словацького україніста, філолога-славіста, публіциста, літературознавця, критика, бібліографа;

100 років від дня народження Ніни Миронівни Новоселицької (1926–2014), української театрознавиці, театральної критикині, радіожурналістки;

100 років від дня народження Віктора Васильовича Шаталіна (1926–2003), українського живописця.

Ще цього дня:

1919 - За спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1945 - В Аугсбургу групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1960 - В море виходить перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" з ядерними ракетами на борту;

1971 - Фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників та сповідників Гурія, Самона, Авіва

Гурій і Самон жили в місті Едесі (сучасна Шанлиурфа, Туреччина) в III столітті під час правління римського імператора Діоклетіана. Вони були християнами і активно поширювали християнське вчення, проповідували серед місцевих жителів. За це їх було арештовано і піддано катуванням. Пропонували зректися віри, але обидва мужньо відмовилися це зробити, вони залишилися вірними Христу.

Гурія і Самона засудили до смертної кари, і вони прийняли мученицьку смерть, показавши приклад стійкості й відданості християнським ідеалам. Авів жив у IV столітті і служив дияконом в Едесі. За імператора Лікинія також зазнав переслідувань за свою віру. Як і Гурій та Самон, Авів відмовився зректися християнства. Його було піддано жорстоким катуванням і згодом спалено живцем.

Початок Різдвяного посту

Кожного року напередодні Різдва Христова у православ’ї розпочинається постування, яке триває 40 днів: з 15 листопада до 24 грудня, тому в церковному статуті називається Чотиридесятницею.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо навколо місяця спостерігається темне коло - прийде хуртовина. Якщо сьогодні співає півень – до потепління. 15 листопада на небі яскраві зірки - скоро прийдуть сильні морози.

Сьогодні не слід відмовляти у допомозі, коли вас просять про неї. Не можна їсти м'ясні, молочні страви, бо почався Різдвяний піст. Не варто влаштовувати гуляння, співати і танцювати. В народі Різдвяний піст, який починається від цього дня і триває до Різдва, називали Пилипівкою. За церковними правилами, слід не лише відмовитися від м'яса, молока, сиру і масла, але й проводити весь вільний час у молитвах.

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