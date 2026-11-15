США готують порядок денний нового раунду тристоронніх переговорів і залучають Європу до діалогу – Кушнер

Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник США Стів Віткофф готують порядок денний для наступного раунду тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні та сприяють прямому діалогу між європейськими партнерами і Москвою.

"Після наших тристоронніх зустрічей та подальших обговорень з президентами Путіним і Володимиром Зеленським Стів Віткофф та я продовжували тісні консультації з Росією, Україною та нашими європейськими партнерами щодо наступних кроків. Наразі нашою основною увагою є сприяння прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами, а також підготовка порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів", – написав Кушнер у X у суботу ввечері.

За його словами, під час останніх контактів виникло декілька нових ідей, які нині детально опрацьовують американські переговорники і які здатні привести до проривів або лягти в основу нових пропозицій для подолання решти розбіжностей між сторонами.

Кушнер наголосив, що позиція президента США передбачає надання Україні надійних гарантій безпеки та укладення дієвих повоєнних безпекових домовленостей за збереження ключової ролі НАТО в європейській архітектурі безпеки.

"НАТО залишиться ключовим стовпом європейської безпеки, посиленим міцнішими механізмами для військової взаємодії, комунікації, розв'язання конфліктів та взаємного зниження напруженості, з практичними способами вирішення спорів до того, як вони перетворяться на кризи. Саме тому ми працюємо над тим, щоб безпосередньо залучити наших європейських партнерів до цих обговорень. Будь-яка остаточна угода повинна бути погоджена відповідними сторонами, і президент Трамп підтримуватиме лише такі домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи та зроблять майбутні конфлікти менш імовірними", – зазначив представник американського президента.

Водночас він зауважив, що попри появу в медіа повідомлень про максималістські вимоги та гостру політичну риторику, під час закритих переговорів обидві сторони демонструють розуміння потреби у практичних компромісах задля припинення бойових дій.

"У наших приватних обговореннях обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси. Серйозна та конструктивна робота триває серед тих із нас, хто відданий пошуку рішень. Людські втрати від цієї війни є руйнівними, а проблеми залишаються надзвичайно складними. Однак ми налаштовані продовжувати важку роботу, зберігати конфіденційність, необхідну для чутливих переговорів, і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення тривалого миру", – написав у заключенні Кушнер.

Джерело: https://x.com/jaredkushner/status/2121698496940331511?a=3k9Yz7MQpy3NtIZcUqI&s=20