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Європа затвердила в Дубліні підтримку енергетики України на зиму і обговорить у Берліні гарантії безпеки – Макрон

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Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками дев'ятого саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) та засідання Європейської ради в Дубліні визначив двома головними пріоритетами Європи допомогу Україні в проходженні зими на тлі російських ударів по енергосистемі й досягнення справедливого миру, анонсувавши на четвер зустріч "Коаліції охочих" у Берліні щодо гарантій безпеки та розгортання багатонаціональних сил.

"Останні обміни з американськими емісарами це показали: Володимир Путін не хоче вести переговори. Його армія не просувається. Вона навіть відступає і зазнає значних втрат. Але очевидно, що він робить ставку на те, щоб зламати Україну, множинно завдаючи ударів по цивільному населенню та намагаючись занурити країну в темряву цієї зими. Наша відповідальність – зробити цю ставку провальною. Це означає підтримувати нашу фінансову допомогу та допомагати Україні захищати своє населення, свої електростанції та електромережі", – написав Макрон у X у суботу ввечері.

Президент Французької республіки застеріг, що спроби обмежити ресурси для України спрямовані на примушення її до укладення несправедливого миру, залишать уразливими як Українську державу, так і всю Європу й стануть рецептом для наступної війни.

Водночас Макрон поінформував, що на саміті ЄПС у Дубліні 42 держави за ініціативою Франції схвалили декларацію про принципи європейської безпеки, а учасники "Коаліції охочих" проводять у Польщі підготовку багатонаціонального контингенту для розгортання в Україні після припинення вогню.

"Декларація, ухвалена в Парижі на початку року, заклала її основи. Вона передбачає підтримку української армії та підготовку багатонаціональних сил, які зможуть бути розгорнуті після припинення вогню. Навчання триває в Польщі, щоб показати, що ми готові внести свою частку. Ми зустрінемося в четвер у Берліні, щоб продовжити цю роботу", – зазначив президент Франції.

Французький лідер також закликав європейських партнерів чітко визначити очікування від Сполучених Штатів щодо довгострокової безпеки континенту та сформулювати для Москви умови повоєнного устрою, висловивши переконання в повноправному місці України в НАТО.

"У будь-якому разі я хочу висловити тут свою переконаність, що Україна, яка має першу конвенційну армію Європи, відіграватиме ключову роль разом із НАТО – в якому вона має повноправне місце. Наша мета чітка: досягти справедливого й міцного миру для України, а потім продовжувати зміцнювати, разом із усіма, спільний каркас безпеки для Європи", – підсумував Макрон.

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спроби обмежити ресурси для України спрямовані на примушення її до укладення несправедливого миру, залишать уразливими як Українську державу, так і всю Європу й стануть передумовою для нової війни.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2121671853886599433?a=U3XKA7UHafR-Ov_8wt0&s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#гарантії #франція #допомога #безпеки #макрон
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