Шестеро людей разом із дворічною дитиною постраждали внаслідок 12 ворожих ударів по Запоріжжю – ОВА

Шестеро людей, серед яких дворічна дитина, дістали травми внаслідок серії з 12 російських ударів по Запоріжжю, зокрема у Вознесенівському районі міста виникла пожежа, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобілі, повідомив заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у ніч на неділю.

"Ворог завдав 12 ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки травмовано шестеро людей: троє жінок віком 40, 78 та 79 років, двоє чоловіків – 19 та 39 років, а також 2-річна дитина. За кожною цифрою – людський біль і зруйноване відчуття безпеки", – написав Семікін у своєму телеграм-каналі.

Раніше представник ОВА поінформував про російську атаку на Вознесенівський район обласного центру, а також про попередні дані щодо восьми ударів і п'ятьох постраждалих, серед яких називалася 80-річна жінка.

"Внаслідок атаки пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку та припарковані автомобілі. На місці влучання виникла пожежа", – зазначив Семікін.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69039

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