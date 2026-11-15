Обмеження ресурсів для України веде до вразливості Європи і стане рецептом для наступної війни – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спроби обмежити ресурси для України спрямовані на примушення її до укладення несправедливого миру, залишать уразливими як Українську державу, так і всю Європу й стануть передумовою для нової війни.

"Будьмо відвертими: ті, хто хоче нормувати ресурси України, зрештою прагнуть змусити її до несправедливого миру, залишити її постійно вразливою і, отже, залишити вразливою і Європу. Це поразницьке мислення. Це рецепт для наступної війни", – зазначив Макрон.

Президент Французької республіки також окреслив стратегічну мету партнерів щодо врегулювання війни та майбутньої архітектури континентальної оборони.

"Наша мета чітка: забезпечити справедливий і надійний мир для України, а потім продовжити роботу з усіма задля зміцнення спільної системи безпеки для Європи", – наголосив президент Франції.

Джерело: https://t.me/ClashReport/106143