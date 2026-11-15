Росія викрала з України понад 35 тис. музейних предметів і утримує в окупації 2,3 млн експонатів – Сибіга

Російські окупанти викрали з України понад 35 тис. музейних предметів, тоді як ще понад 2,3 млн експонатів залишаються на тимчасово окупованих територіях під загрозою подальшого розграбування та знищення, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу ввечері.

"Росія викрала понад 35 000 музейних предметів з України. Ще понад 2,3 мільйона залишаються на територіях України, тимчасово окупованих Росією, під загрозою подальшого пограбування та знищення. У Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей ці цифри розкривають масштаб систематичного наступу Росії на українську культурну спадщину. Лише в Херсоні російські окупанти пограбували 33 440 предметів з двох музеїв, включно з понад 10 000 творами мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Вони назвали це "евакуацією". Це була відверта крадіжка", – написав Сибіга у X.

Глава МЗС зазначив, що цілеспрямоване нищення та пограбування культурних пам'яток є складовою ширшої російської кампанії зі стирання української національної ідентичності та спробою привласнити історичне надбання України.

"Агресія Росії проти України сягає далеко за межі поля бою. Навмисне знищення та пограбування нашої культурної спадщини є частиною ширшої кампанії зі стирання української національної ідентичності. Росія краде українські твори мистецтва, відриває їх від історичного контексту, а потім намагається представляти нашу культурну спадщину як свою. Крадіжка українського мистецтва не робить його російським", – наголосив міністр.

За його словами, нині в будівлі Міністерства закордонних справ України діє виставка репродукцій мистецьких творів, викрадених із Херсонського художнього музею, яка нагадує про масштаб злочинів РФ і рішучість держави повернути викрадені цінності.

"Міжнародна спільнота повинна визнати повний обсяг агресії Росії, включно з її систематичною кампанією проти української культури, історії та ідентичності. Ці злочини вимагають міжнародної уваги, скоординованої відповіді та притягнення до відповідальності. Кожен викрадений культурний об'єкт повинен бути повернутий Україні. Росія неминуче буде притягнена до відповідальності за свої злочини проти нашої культурної спадщини", – підсумував написане Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2121700924863422882?a=bIapfBxo_8WI--eiQTM&s=20