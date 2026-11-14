Проєкт тунелю під Дніпром потребуватиме інвестицій від EUR500 млн - Калашник

Проєкт тунелю під Дніпром у столиці може вартувати від EUR500 млн, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час зустрічі з журналістами у суботу.

“До нас звернулась компанія-посередник з такою ініціативою. Це неодмінно треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то років через три закінчимо, через три почнемо - через шість закінчимо. Варто починати вже зараз”, - прокоментував він пропозицію компанії Robbins прокласти тунель під Дніпром у столиці.

Як повідомлялось, народний депутат Олександр Качура опублікував офіційний лист від компанії Robbins (США) та американо-канадської компаніЇ ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром, на прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.

За словами міністра, якщо буде знайдено ресурс на цей проєкт, то його треба якнайшвидше реалізувати. “Зараз є попередні розмови з Європейським інвестиційним банком щодо EUR100 млн, щоб почати будівництво. Є навіть проєкти, які розроблялися в попередні роки, вони мають бути актуалізовані”, - повідомив Калашник.

Вартість проєкту залежитиме від завдань, які він має вирішити. Але, за словами міністра, найпростіший варіант, на етапі концепції, без проїзду метрополітену, може коштувати біля EUR500 млн євро.

https://www.facebook.com/kachuratut/posts/pfbid02i9Zhe2aw6duQBon6m2woH9vAdJjETsbCE68cb8bxEzBPMox9swdgkke6vDsgTKF2l

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