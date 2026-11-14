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Сибіга закликав верховного комісара ООН Саліха пріоритизувати відновлення енергетики України на тлі ударів РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Бархамом Саліхом, під час якої закликав структури ООН зосередити гуманітарну допомогу на відновленні українського енергопостачання та теплопостачання, а також задіяти всі механізми для притягнення Росії до відповідальності за удари по гуманітарних місіях, повідомляє Міністерство закордонних справ України у суботу ввечері у своєму Телеграм.

"З огляду на те, що Росія продовжує завдавати ударів по енергосистемі України напередодні зими, я повторно закликав агентства ООН приділяти першочергову увагу відновленню енергопостачання та теплопостачання в межах гуманітарної допомоги, спрямованої на порятунок життів", – озвучив Сибіга.

Міністр звернув увагу співрозмовника на цілеспрямовані російські обстріли гуманітарних операцій та складських об'єктів міжнародних організацій в Україні й наголосив на потребі посилення тиску на агресора задля досягнення сталого припинення вогню.

"Росія також атакує гуманітарні операції, зокрема конвої ООН і склади Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Закликаю ООН задіяти всі наявні механізми, щоб зупинити цей терор і притягнути Росію до відповідальності. Лише стале припинення вогню може по-справжньому захистити цивільних осіб та гуманітарних працівників. Для досягнення цього необхідно посилювати тиск на Росію. Вдячний УВКБ ООН за підтримку українців та сприяння роботі нашої консульської служби", – підкреслив Сибіга.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11063

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#відновлення #оон #енергетика
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