Україна та Болгарія обговорили безпеку в Чорному морі й відкриття двох переговорних кластерів із ЄС – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Болгарія Веліславою Петровою, під час якої сторони обговорили відкриття двох фінальних переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, безпеку судноплавства в Чорному морі та енергетичну співпрацю напередодні зими, повідомило Міністерство закордонних справ України у суботу ввечері у своєму телеграм-каналі.

"Вдячний Болгарії за підтримку України та нашого шляху до ЄС. Розраховуємо на сприяння Болгарії у якнайшвидшому відкритті двох переговорних кластерів, що залишилися. Зосередилися на довгостроковій безпековій співпраці та спільних зусиллях, спрямованих на забезпечення безпеки Чорного моря та збереження його відкритим для судноплавства", – сказав Сибіга.

Крім того, глави дипломатії двох країн розглянули питання енергетичної взаємодії перед початком зимового періоду на тлі постійних російських ударів по українській енергосистемі, а також розвиток двостороннього інфраструктурного і транспортного сполучення.

"Також обговорили енергетичну співпрацю напередодні зими, зважаючи на те, що Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергосистемі, а також розвиток інфраструктурного та транспортного сполучення між нашими країнами. Безпека України та Болгарії тісно пов'язана – і є невіддільною від безпеки Європи", – наголсив Сибіга.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11061