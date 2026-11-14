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Україна та ОАЕ обговорили посередницьку роль у мирних зусиллях та економічне партнерство – Сибіга

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Україна та ОАЕ обговорили посередницьку роль у мирних зусиллях та економічне партнерство – Сибіга
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із віцепрем'єр-міністром та міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном, під час якої сторони обговорили посередницькі мирні зусилля та запуск двостороннього економічного партнерства, повідомляє Міністерство закордонних справ України у суботу ввечері у своєму Телеграм.

"Високо оцінюю рівень проведення форуму. Він є важливим майданчиком для відкритого й відвертого обміну думками та сприяє глибшому розумінню глобальних геополітичних процесів", – сказав Сибіга.

Міністр поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та привітав вагому посередницьку роль ОАЕ у мирних зусиллях, розглянувши з колегою шляхи деескалації та завершення війни для досягнення справедливого й тривалого миру.

Крім того, Сибіга відзначив важливість набрання чинності Угодою про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка відкриває нові можливості для розвитку взаємної торгівлі й інвестицій між двома державами.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#оае #зустріч #сибіга
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