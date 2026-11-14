Сибіга обговорив із кандидаткою на посаду генсека ООН Нуссейбех повернення депортованих дітей і полонених

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із кандидаткою на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Ланою Нуссейбех, під час якої сторони обговорили перебіг мирного процесу, виклики перед Організацією у протидії російській агресії та гуманітарні пріоритети Києва, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу ввечері у Телеграм..

"Україна й надалі налаштована на конструктивну участь у процесі відбору, уважно аналізуючи бачення, пріоритети та професійні якості всіх кандидатів", – сказав Сибіга.

Глава української дипломатії поінформував співрозмовницю про постійні російські обстріли цивільного населення та дипломатичні зусилля України для досягнення справедливого й тривалого миру на основі міжнародного права та Статуту ООН.

Міністр наголосив на важливості послідовного дотримання наступним генеральним секретарем ООН принципів Статуту Організації та використання механізму добрих послуг для подолання наслідків війни, зокрема для повернення депортованих українських дітей, визволення утримуваних Росією цивільних осіб та обміну військовополоненими. Сибіга також подякував Нуссейбех за глибоке розуміння ситуації в Україні та підтримку мирних зусиль.