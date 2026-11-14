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Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок

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Мешканець Борової Харківської області загинув внаслідок російського обстрілу, зруйновано житловий будинок
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

У суботу, близько 12:20, ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, загинула людина.

"Загинув 67-річний чоловік", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тип зброї, з якої було здійснено обстріл, встановлюється.

Окрім того, орієнтовно о 15:00 російські військові завдали удару, за попередніми даними, двома ракетами типу "Бандероль" по Златополю Лозівського району області. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено вікна та дахи інших приватних домоволодінь.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#загиблий #харківщина #обстріли
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