Внаслідок ударів БпЛА троє людей постраждали та виникли пожежі в трьох районах Сумської області – ДСНС

Троє людей дістали травми, а також виникли пожежі в житловому секторі, на об'єктах цивільної інфраструктури та транспорті внаслідок російських атак безпілотними літальними апаратами по населених пунктах Сумського, Охтирського та Шосткинського районів Сумської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"Сьогодні російські безпілотники атакували населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. Внаслідок ударів виникли пожежі в житловому секторі, на об'єктах цивільної інфраструктури та горів цивільний транспорт. Рятувальники працювали на численних локаціях: ліквідовували пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу. За попередньою інформацією, травмовано троє людей. Попри загрозу повторних ударів, усі пожежі ліквідовано", – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.