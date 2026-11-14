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Україна та Нігерія обговорили протидію вербуванню РФ нігерійських найманців і продовольчу безпеку – Сибіга

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Україна та Нігерія обговорили протидію вербуванню РФ нігерійських найманців і продовольчу безпеку – Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Б'янкою Одумегву-Оджукву, під час якої сторони обговорили шляхи припинення вербування Росією нігерійських громадян для участі у війні та поглиблення співпраці у сфері продовольчої безпеки, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу ввечері.

"Обговорили нагальну необхідність припинити вербування Росією громадян Нігерії для участі у війні як найманців. Москва заманює людей неправдивими обіцянками та відправляє їх на загибель у загарбницькій війні, яка не є їхньою. Цю практику необхідно зупинити, і Україна готова докласти спільних зусиль для досягнення цієї мети", – сказав Сибіга.

Голова МЗС України також поінформував нігерійську колегу про актуальну ситуацію на фронті та наслідки систематичних російських ударів по українських містах, об'єктах енергетичної інфраструктури й цивільному населенню.

"Україна залишається відповідальним учасником забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Попри російські удари по наших портах і сільськогосподарських угіддях, ми готові поглиблювати співпрацю з Нігерією в цій сфері. Також домовилися посилити координацію на міжнародних майданчиках", – підкреслив голова українського МЗС.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#нігерія #зустріч #сибіга
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