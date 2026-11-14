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“Автомагістраль-Південь” та “Автострада” будують дублювальні мостові переходи в Києві - Калашник

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“Автомагістраль-Південь” та “Автострада” будують дублювальні мостові переходи в Києві - Калашник
Фото: Мінінфраструктури

Два дублювальні мостові переходи згідно плану мають бути запущені в Києві вже взимку, роботи на них вже виконують “Автомагістраль-Південь” та “Автострада”, повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час зустрічі з журналістами у суботу.

“Зараз вже будуються два мостові переходи з восьми запланованих. Їх будують “Автомагістраль-Південь” та “Автострада”. До кінця лютого вони мають бути запущені, - повідомив міністр.

За його словами, можливі мостові переходи будуть споруджуватись поруч з діючими мостами, транспортні потоки з них будуть направлятись на існуючі під’їзні шляхи. Розрахункова пропускна спроможність восьми переходів може забезпечувати від 30 до 40% потоку активних київських мостів.

“Зараз щоденне навантаження на мостові переходи - 600 тисяч переїздів з лівого на правий берег. Найбільш завантажені - Північній та Південний”, - нагадав міністр.

Він зазначив, що це будуть “повноцінні швидкоспоруджувані мостові переходи”, з відповідною висотою над водою. Наразі отримана допомога (конструктив, проїжджа частина) від американських донорів та агентства розвитку JICA, йдуть перемовини про додаткові ок. 400 м від французької сторони.

За словами Калашника, загальний бюджет двох переходів біля 4 млрд грн, в цілому проєкт з 8 комбінованих мостових переходів оцінюється в 12,5 млрд грн.

Як повідомлялось, Київська міськрада мала 5 листопада розглянути питання про виділення 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ і під'їзних шляхів до них.

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Редактор · Політичні новини
#мости
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