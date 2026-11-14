УЧХ у жовтні евакуював 28 осіб із прифронтових громад Харківщини

Український Червоний Хрест (УЧХ) у жовтні евакуював 28 людей із прифронтових громад Харківської області.

"Протягом жовтня волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області допомогли евакуювати 28 людей із населених пунктів Харківщини, які потерпають від постійних російських обстрілів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Евакуацію здійснювали із Шевченківської, Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад Куп'янського району, Дергачівської громади Харківського району, а також Богодухівської та Золочівської громад Богодухівського району.

Окремий напрям роботи – допомога людям із маломобільних груп населення, які потребують спеціального транспорту та супроводу. Минулого місяця волонтери Харківщини спільно з іншими загонами швидкого реагування Українського Червоного Хреста долучилися до транспортування восьми людей територією України.

В УЧХ зазначили, що робота волонтерів відбувається у складних і небезпечних умовах. Евакуаційні маршрути часто проходять поблизу лінії бойового зіткнення, де зберігається загроза обстрілів і атак дронів. Попри постійну небезпеку, команди УЧХ продовжують допомагати людям залишати прифронтові території та діставатися безпечніших місць.