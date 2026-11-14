ТСК з порушень у сфері оборони викликає генерала СБУ Дуку на засідання в середу – нардеп

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони викликає підозрюваного у справі "Карфаген" генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку на засідання.

"СК викликає генерал-майора Сергія Дуку на засідання в середу на 13:00. Сергій Дука вийшовши з СІЗО заявив, що хотів би прийти на засідання ТСК та розповісти своє бачення того, що відбулось. Тоді чекаєм", – повідомив голова ТСК Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.

Він додав, що офіційне запрошення для Дуки буде надіслано в понеділок.

Як повідомлялося, 13 листопада за Дуку було внесено повну сума застави – 65 млн грн. В той же день він вийшов із СІЗО.

Антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.