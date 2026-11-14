Будівельна готовність другого рівня інженерного захисту на Київщині становить 55% - Калашник

Будівельна готовність другого рівня інженерного захисту на Київщині становить 55%, проєкти готуються для передачі Агентству відновлення, повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час зустрічі з журналістами у суботу.

Загалом план стійкості Київщини, затверджений у лютому 2026 р, охоплював 165 елементів критичної інфраструктури. Другий рівень інженерного захисту передбачили для трансформаторів на 26 підстанціях напругою 110 кВ.

«Коли я завершив роботу на посаді начальника Київської ОВА 16 липня, будівельна готовність захисту трансформаторів на 26 підстанціях становила 40,02%. Сьогодні вона становить 55%», - повідомив міністр.

За його словами, з 16 липня до 5 жовтня готовність зросла з 40,02% лише до 46,75%, тобто близько 0,6 відсоткового пункта на тиждень, хоча планувалось, що всі об’єкти будуть введені в експлуатацію до опалювального сезону.

“30 вересня ми розглянули звіти Держспецзв’язку на окремій нараді щодо Київщини. 5 жовтня Координаційний центр під головуванням Прем’єр-міністра зафіксував у протоколі № 15 ризик зриву строків. Міністерство взяло Київщину на окрему координацію. Відтоді готовність зростала в середньому на 1,6 відсоткового пункта на тиждень. Роботи тривають в умовах дефіциту фінансування», - зазначив він.

Підрядники отримали 911,44 млн грн попередньої оплати, це біля половини з розрахункового бюджету проєктів. Серед причин затримки, окрім дефіциту фінансування, міністр назвав особливості організації процесу: будроботи влітку повністю зупинялись на фоні збільшення тривог у області, також з майданчиків виводили техніку.

Щоб активізувати роботи, були найдені рішення. Зокрема, замість практики зупинки під час тривог були впроваджені відстежування ризиків. Також міністерство ініціювало проєкт постанови щодо компенсації підрядникам за знищену чи пошкоджену будівельно-спеціалізовану техніку.

“Це нагальна проблема, особливо у зоні, наближеної до лінії зіткнення. Є багато одиниць техніки, яка нищиться, і ми передбачаємо компенсацію до 5 млн грн на компанію, відповідно до експертної оцінки за пошкоджене обладнання”, - повідомив міністр.

Щодо критики спроможності підрядників та якості самого проєкту, міністр повідомив, що договори з підрядниками укладав Департамент регіонального розвитку Київської ОВА. “Урядовий експериментальний проєкт дозволяв укладати прямі договори на роботи із захисту критичної інфраструктури. Контроль за його виконанням поклали на мого тодішнього заступника Руслана Олійника. 28 березня Генеральний штаб повідомив про перше погодження інженерного захисту за типовим проєктом. Проєктна документація також проходила експертизу в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз», - повідомив він.

Загалом, на даний момент серед 26 підстанцій лише три об’єкти мають високий рівень готовності (більше 80%), 14 - більше 50%, але у сімох рівень готовності становить близько 25-30%.

Тому 13 жовтня Київська ОВА ініціювала передачу об’єктів Агентству відновлення, до аудиту залучається Державна аудиторська служба, міністр вважає, що весь процес передачі займе декілька місяців.

“Після зміни замовника саме Агентство визначатиме, хто завершуватиме роботи. Завдання — добудувати захист трансформаторів, підключити їх і забезпечити передачу електроенергії”, - наголосив міністр.