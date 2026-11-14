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Росіяни за добу майже 30 разів атакували Дніпропетровщину, 13 людей поранені

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Росіяни за добу майже 30 разів атакували Дніпропетровщину, 13 людей поранені
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти за добу майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетою, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді пошкоджені багатоквартирні будинки та заклади освіти. Одна людина загинула. 8 людей, серед яких 7-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих лікуватимуться вдома", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктура, автівки. Постраждали чоловіки 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони лікуються амбулаторно.

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа. На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #зведення #обстріли
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