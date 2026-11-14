Голови Міноборони України та Канади обговорили посилення ППО та далекобійних спроможностей України

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з Міністром оборони Канади Девідом Макгінті, повідомляє пресслужба Міноборони України в суботу.

"Сторони обговорили подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили потребам для масштабування операцій Сил оборони", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Хмара зазначив, що українська сторона посилює асиметричні дії проти ворога.

"Посилюємо наші deep strike операції по об'єктах, які працюють на війну проти України, зокрема підприємствах, де виробляється російське озброєння", – вказав він.

Інший пріоритет – постачання боєприпасів для гармат літаків F-16. Міністри обговорили кроки для пришвидшення наступної поставки.

"Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури", – наголосив Хмара.

Він поінформував канадського колегу про ситуацію на полі бою, де Україна вибудовує дронову перевагу. Безпілотники необхідні для широкого спектра завдань – як бойових, так і логістичних.

Хмара також подякував Канаді за внесок у закупівлю критично важливих ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART. Вони посилять захист України від російських балістичних ударів.