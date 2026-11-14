В Запоріжжі внаслідок обстрілів травмовано 22 людини, серед них три дитини – ДСНС

Російські окупанти в суботу, 14 листопада, атакували Запоріжжя, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, двадцять дві людини отримали поранення, серед яких 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Їм надається уся необхідна медична допомога. Рятувальники провели обстеження територій для виявлення потерпілих та надання їм допомоги. Кількість постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів, за різними адресами, пошкоджені фасади і скління багатоквартирних житлових будинків та навчального закладу, 7 легкових автомобілей та дорожнє покриття.

На місці працювали усі екстрені служби міста.