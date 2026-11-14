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Події

Росія атакувала об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині

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Вдень в суботу, 14 листопада, росіяни атакували дронами один із об'єктів "Нафтогаз" на Полтавщині, повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Ніхто з працівників не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють профільні служби. Збитки і масштаби руйнувань будуть визначені, як тільки стабілізується безпекова ситуація.

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко зазначив, що цього тижня атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" відбуваються практично щодня.

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Редактор · Політичні новини
#обєкт #нафтогаз #атака_рф #полтавщина
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