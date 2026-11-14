У Харкові БПЛА влучив по території медзакладу, виникла пожежа – мер

ЗС РФ вдарили по Немишлянському району Харкова, зафіксоване влучання на території медзакладу, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила," – написав Терехов у телеграм-каналі.
ЗС РФ вдарили по Немишлянському району Харкова, зафіксоване влучання на території медзакладу, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила," – написав Терехов у телеграм-каналі.
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