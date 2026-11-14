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Ввечері 14 листопада деякі сервіси Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні – Міноборони

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Ввечері 14 листопада деякі сервіси Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні – Міноборони
Фото: Міноборони України

У суботу, 14 листопада, з 21:00 до 0:00 триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє Резерв+, повідомляє Міністерство оборони України.

"У цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги. Якщо документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що якщо під час робіт документ не оновиться, слід спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#резерв #технічні_роботи #застосунок
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