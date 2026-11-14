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Спільні проєкти у ВПК можуть зміцнити українсько-польські відносини – Буданов

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Україна та Польща мають розширювати економічну співпрацю й розвивати спільні виробництва, зокрема в оборонній промисловості, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у відеозверненні під час відкриття українсько-польського бізнес-форуму "Win-Win: Польща та Україна на спільному ринку ЄС", який відбувся 13 листопада у Варшаві.

"Польський бізнес у сфері оборонно-промислового комплексу може заробляти разом із нами, посилюючи передусім пряму безпеку Польщі", – заявив Буданов, зазначивши, що у 2025 році товарообіг між Україною та Польщею становив майже $13 млрд. За його словами, інтеграція України до ЄС відкриє для польських компаній нові можливості на українському ринку, у логістиці та спільному виробництві.

В свою чергу, заступник керівника Офісу президента Олексій Соболев зазначив, що Україна зацікавлена у великих спільних проєктах державних компаній двох країн і розбудові спільних ланцюгів постачання. Він наголосив, що потрібно збільшувати польські інвестиції у відбудову України та розвивати спільні оборонні виробництва з огляду на загрозу, яку Росія становить для обох держав.

Заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська відзначила присутність польських компаній у переробній промисловості та роздрібній торгівлі України. Серед напрямів, у яких Україна потребує інвестицій і співпраці – енергетика та видобуток нафти й газу.

Вона також звернула увагу на внесок українців, які знайшли в Польщі прихисток від російської агресії, у розвиток польської економіки. За оцінкою Deloitte для УВКБ ООН, у 2025 році він становив близько 2,4% ВВП Польщі. Українці працюють, відкривають власні підприємства, створюють робочі місця та сплачують податки в країні, яка надала їм захист.

За словами Ковальської, Польща може стати місцем для розміщення виробництв українських компаній, які через війну шукають нові локації та планують працювати на український ринок. Для польської економіки це означатиме додаткові податкові надходження і нові робочі місця, а для українських підприємств – можливість продовжувати виробництво та забезпечувати потреби споживачів в Україні.

Українсько-польський бізнес-форум Win-Win відбувся у виставковому центрі EXPO XXI у Варшаві в межах ReBuild Ukraine 2026 під патронатом Офісу Президента України. Представники влади, бізнес-об'єднань і компаній двох країн обговорили економічну співпрацю, кооперацію оборонних підприємств та інвестиційні можливості в Україні. Серед спікерів форуму – міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко та представник України при ЄС Тарас Качка.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#польща #впк #співпраця #defense
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