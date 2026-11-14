Петицію про присвоєння Карпюку звання Героя України (посмертно) передадуть на розгляд президенту

Петиція про присвоєння звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка" громадському та політичному діячу, військовослужбовцю, співзасновнику Української національної асамблеї – Української народної самооборони (УНА-УНСО) Миколі Карпюку набрала необхідні 25 тис. голосів.

Як повідомили в Громадській раді при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими агентству "Інтерфакс-Україна", ініціативу активно підтримали ветеранські організації, правозахисні спільноти, колишні політв'язні та родини військовополонених.

Звернення передадуть на розгляд президенту України.

Петиція про присвоєння Карпюку звання Героя України (посмертно) з'явилася на сайті президента 30 вересня. Ініціатором петиції є Роман Сущенко, звернення подала громадська організація "Платформа звільнення політв'язнів".

Микола Карпюк був одним із засновників та керівників УНА-УНСО, брав активну участь у суспільно-політичному житті України, зокрема в акції "Україна без Кучми", Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У березні 2014 року Карпюк був затриманий російськими спецслужбами при в'їзді до Російської Федерації та незаконно ув'язнений. Правозахисна організація "Меморіал" визнала його політичним в'язнем. Під час перебування в російському ув'язненні Карпюк повідомляв про застосування до нього катувань.

7 вересня 2019 року Карпюк був звільнений із російського ув'язнення в межах обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Після повернення в Україну він не припинив своєї діяльності на захист українських громадян та держави. Разом із Володимиром Балухом він заснував "Український центр запобігання катуванням".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Карпюк добровільно долучився до лав Збройних Сил України та продовжив боротьбу вже як військовослужбовець.

19 вересня 2026 року Микола Карпюк загинув у бою з російськими військами, захищаючи Україну. На момент загибелі йому було 62 роки.