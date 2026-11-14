Пасажиропотік по завершенні шкільних канікул впав ще на 12,3%

Пасажиропотік через український західний кордон за тиждень з 7 по 13 листопада, після завершення осінніх шкільних канікул, скоротився ще на 12,3% – до 455 тис.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", якщо кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася на 6,9% – до 229 тис, то на в'їзд вона впала на 17,2% – до 226 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилося до 122 тис. зі 128 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами збільшилося до 495 з 419.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (36 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (38 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок-вівторок (по 30 тис.), на в'їзд – у четвер (27 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом 12:00 суботи черги автомобілів на кордоні на виїзд були незначними. Більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 30. В ПП "Шегині" в черзі очікувало 15 машин, в ПП "Краківець" та "Рава-руська" – по 10 машин.

На кордоні зі Словаччиною черга у 10 авто була на ПП "Ужгород".

На кордоні із Угорщиною 15 машин очікували його проходження на ПП "Тиса" та ще 10 – на ПП "Вилок", тоді як на кордоні із Молдовою та Румунією черги, за даними Держприкордонслужби, були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень впав, але не так суттєво – на 8,7%, тож був більшим – 474 тис., при цьому потоки на виїзд та в'їзд також були майже рівними.

Торік пасажиропотік приблизно на такому рівні тримався біля місяця до традиційного стрибка перед Різдвом та Новим роком.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 88 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 13.11 34 21 30 27 18 78 12.11 34 21 27 24 18 67 11.11 32 19 29 26 17 134 10.11 30 18 32 29 17 44 09.11 30 18 34 31 17 51 08.11 33 19 38 35 17 61 07.11 36 20 36 32 18 60 06.11 38 22 34 31 18 60 05.11 34 20 31 28 17 94 04.11 32 19 33 30 18 57 03.11 32 20 35 32 18 58 02.11 33 20 41 37 18 36 01.11 36 20 51 47 19 51 30.10 41 23 48 44 20 63

Дані: Держприкордонслужба