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У неділю в Україні без опадів, температура повітря вдень до 10°

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У неділю в Україні без опадів, температура повітря вдень до 10°
Фото: Unsplash

В Україні у неділю, 15 листопада, без опадів, повідомив Укргідрометцентр агентству "Інтерфакс-Україна".

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

У Києві у неділю мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 листопада найвища температура вдень була 15,6 в 1969 р., найнижча вночі -16,4 в 1908 р.

У понеділок, 16 листопада, в Україні без опадів, лише на заході країни вдень невеликий, на Закарпатті помірний дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#погода #прогноз_погоди
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